SPD-Politiker will trotz innenpolitischer Entwicklung Dialog fortsetzen

Staatsminister Roth mahnt Türkei zur Zurückhaltung im Wahlkampf

Istanbul (AFP) - Staatsminister Michael Roth (SPD) hat an die türkische Regierung appelliert, Deutschland im anstehenden Wahlkampf nicht erneut zur "Zielscheibe" zu machen. "Wir hoffen und erwarten, dass Deutschland im Wahlkampf nicht wieder zur Zielscheibe öffentlicher Kritik wird", sagte der Staatsminister für Europa im Auswärtigen Amt am Montag bei einem Besuch in Istanbul. Vielmehr setze die Bundesregierung darauf, dass sich die "zaghafte Entspannung" mit der Türkei fortsetze.

Staatsminister Roth (SPD) © AFP

Roth erinnerte daran, dass es vor dem Verfassungsreferendum im April 2017 eine Rhetorik gegeben habe, die "nicht zu besseren Beziehungen" beigetragen habe. Er zeigte sich zudem besorgt, dass sich die politischen Spannungen in der Türkei auch in Deutschland niederschlagen. "Die Stimmung in der türkischen Community in Deutschland ist angespannt. Das macht mir große Sorgen. So angespannt habe ich das noch nie erlebt."

Er bekräftigte, dass Auftritte türkischer Politiker in Deutschland vor den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am 24. Juni nicht erwünscht seien. Eine Ausnahme stelle die Rede von Außenminister Mevlüt Cavusoglu zum 25. Jahrestag des Brandanschlags in Solingen am 29. Mai dar. "Ich habe keinen Zweifel, dass sich Cavusoglu an die Vereinbarung halten wird, die Rede in Solingen nicht für den türkischen Wahlkampf zu nutzen", sagte Roth.

Der SPD-Politiker wollte bei seinem Besuch in Istanbul am Montag und Dienstag Europaminister Ömer Celik sowie Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft treffen. Unter anderem war ein Gespräch mit Muharrem Ince, dem Präsidentschaftskandidaten der oppositionellen CHP geplant. Am Montagabend wollte Roth zudem eine Rede zu den deutsch-türkischen Beziehungen vor Studierenden der Istanbul Kültür Üniversitesi halten.

Außerdem wollte Roth mit der deutschen Journalistin Mesale Tolu sprechen, die im vergangenen Jahr mehrere Monate unter Terrorvorwürfen in Untersuchungshaft saß. Tolu kam zwar im Dezember frei, kann aber weiter nicht ausreisen. Roth versicherte, dass sich die Bundesregierung für Tolu genauso einsetze wie für den "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel, der im Februar nach einem Jahr in U-Haft schließlich freigekommen war.

Vorwürfe Cavusoglus, Deutschland setze Agenten als Journalisten getarnt ein, wies Roth zurück. Jeder wisse, dass die Journalisten nicht für die Bundesregierung arbeiten. Der türkische Außenminister hatte am Sonntag im Sender CNN Türk gesagt, "seit einiger Zeit gibt es die Tendenz, Journalisten als Agenten zu benutzen". Die Geheimdienste hofften, ihre Mitarbeiter so leichter herauszubekommen, wenn ihre Identität aufgedeckt werde.

Trotz aller Probleme mit Ankara sprach sich Roth für eine Fortsetzung des Dialogs aus, auch wenn die Chancen für Fortschritte bei den EU-Beitrittsgesprächen oder bei der von der Türkei gewünschten Vertiefung der Zollunion derzeit nicht gut seien. Der im April vorgelegte jüngste EU-Fortschrittsbericht zur Türkei sei der "kritischste Bericht" gewesen, den es jemals zu einem EU-Beitrittskandidaten gegeben habe, sagte Roth.