SPD-Politiker findet Verhalten der Teilnehmer "beschämend"

Staatsminister Roth wirft Corona-Demonstranten "Ignoranz" vor

Berlin (AFP) - Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), hat den Teilnehmern der Corona-Großdemonstration in Berlin am Wochenende schwere Vorwürfe gemacht. Die Demonstranten hätten mit ihrem "beschämenden Verhalten bar jeglicher Sachkenntnis und unter völliger Ignoranz von Zahlen, Daten und Fakten uns alle einem Risiko ausgesetzt", sagte Roth am Dienstag im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP. "Die Verantwortungslosigkeit einiger weniger wird zum Risiko vieler", beklagte Roth.

Es sei wichtig für die Politik, dass sie sich von solchen Corona-Demonstrationen distanziere und bei ihren Entscheidungen zu Corona-Maßnahmen "auf Fakten" setze, mahnte der Außen-Staatsminister.

Bei der Demonstration von gut 20.000 Kritikern der Corona-Politik am Samstag in Berlin waren die Auflagen bewusst missachtet worden: Der Mindestabstand wurde nicht eingehalten, kaum jemand trug eine Maske. Neben Corona-Leugnern und Impfgegnern waren auch viele Teilnehmer mit eindeutig rechtsgerichteten Fahnen oder T-Shirts in der Menge. Danach waren unter anderem Forderungen laut geworden, derartige Veranstaltungen von vornherein zu untersagen.