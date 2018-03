39-Jährige: "Ich zieh mich an, wie ich will"

Staatsministerin Dorothee Bär liebt Röcke und hohe Absätze

München (AFP) - Die neue Staatsministerin für Digitalisierung, Dorothee Bär (CSU), möchte im neuen Amt keine Kompromisse bei der Mode machen. "Ich zieh mich auch an, wie ich will - Röcke und hohe Absätze mag ich nun mal", sagte die 39-Jährige der Illustrierten "Bunte" laut Vorabmeldung vom Mittwoch. "Auf Typberaterinnen, die mir gesagt haben, 'drei Zentimeter maximal, sonst wird es nie was mit der Karriere', habe ich noch nie gehört."

Dorothee Bär © AFP

Auch auf ihre fränkische Mundart werde sie nicht verzichten, sagte Bär. "Je mehr darüber gelästert wird, desto lieber spreche ich meinen Dialekt - das Fränkische ist Teil meiner Identität." Ihre Heimat wolle sie nicht verleugnen. "Auch und gerade nicht in meiner Sprache."