Lebensgefährtinnen von Unbekannten beleidigt und körperlich angegriffen

Staatsschutz ermittelt nach homophober Attacke auf Transfrauen in Berliner Park

Berlin (AFP) - Unbekannte haben in einem Berliner Park zwei Transfrauen homophob beleidigt und körperlich attackiert. Nach Angaben der Polizei vom Dienstag wurden die beiden Lebensgefährtinnen im Alter von 38 und 29 Jahren am Montagabend zunächst von einem einzelnen Mann beschimpft und gegen den Oberschenkel geschlagen. Er soll demnach außerdem versucht haben, eine der Frauen in ein Gewässer zu stoßen. Dies misslang jedoch.

Blaulicht © AFP

Der Angreifer entfernte sich demnach, kehrte wenig später aber mit weiteren Begleitern zu der Stelle im Treptower Park zurück. Als die 29-Jährige die Gruppe filmte, rissen ihr der Angreifer und ein weiterer Mann das Handy aus der Hand und warfen es ins Wasser.

Danach sollen die beiden Männer die Frau zu Boden gestoßen und getreten haben, unter anderem gegen den Kopf. Dann flüchteten alle. Die Frauen lehnten eine ärztliche Behandlungen nach Polizeiangaben ab. Der Staatsschutz übernahm die Ermittlungen.