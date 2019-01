Sondergesetz namens "Love" gegen geschlossene Standesämter

Stadt Washington ermöglicht Paaren trotz "Shutdown" die Eheschließung

Washington (AFP) - Wahre Liebe überwindet alle Hindernisse - selbst den "Shutdown" in den USA. Da die mit Bundesmitteln finanzierten Standesämter in der Hauptstadt Washington aufgrund der Haushaltssperre seit drei Wochen dicht sind, dürfen nun ausnahmsweise auch Beamte der Stadtverwaltung Eheschließungen vornehmen. Die Bürgermeisterin von Washington, Muriel Bowser, unterzeichnete am Freitag eine entsprechende Anordnung. Die Abkürzung für die 90 Tage gültige Sonderregelung lautet: "Love".

Bürgermeisterin Muriel bei Unterzeichnung des Gesetzes © AFP

"Sie können die amerikanische Regierung schließen, aber sie können nicht die Liebe im Distrikt Columbia auslöschen", sagte Stadtrat Brandon Todd bei der Vorstellung des Textes. Die Sonderregelung wollten am Samstag unter anderen Sam Bockenhauer und Claire O'Rourke nutzen. Sie hatten bereits befürchtet, ihre Hochzeitsparty feiern zu müssen, ohne zuvor geheiratet zu haben, sagte O'Rourke der Nachrichtenagentur AFP.

Für andere kam die Verfügung der Bürgermeisterin zu spät. Dan Pollock und Danielle Geanacopoulos standen kurz nach Weihnachten vor den verschlossenen Türen des Standesamts - zwei Tage vor der geplanten Hochzeit. Da waren Familie und Freunde schon auf dem Weg, und so entschloss sich das Paar laut Geanacopoulos, ohne Ja-Wort dennoch zu feiern. "Der Rest konnte warten." Immerhin können die beiden die formelle Eheschließung nun nachholen.