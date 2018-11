Maly: Ziele des "Gute-Kita-Gesetzes" nicht durch Befristung bis 2022 gefährden

Städtetag fordert dauerhafte Sicherung des Qualitätsausbaus bei Kinderbetreuung

Karlsruhe (AFP) - Der Deutsche Städtetag hat Bund und Länder aufgefordert, die qualitative Verbesserung in der Kinderbetreuung finanziell dauerhaft und verlässlich zu sichern - auch über 2022 hinaus. Der kommunale Spitzenverband begrüßte am Mittwoch in Karlsruhe, dass der Bund mit dem "Gute-Kita-Gesetz" die Initiative für schrittweise Qualitätsverbesserungen in der Kindertagesbetreuung ergriffen habe. Jetzt komme es zunächst darauf an, dass die Länder auch eigene Finanzmittel bereitstellten.

Kinder spielen in Bällebad © AFP

Zudem müsse die kommunale Ebene bei den Verhandlungen mit den jeweiligen Ländern einbezogen werden, damit die Regelungen möglichst praxisgerecht gestaltet werden. Nach Sitzungen von Präsidium und Hauptausschuss des Städtetags erklärte dessen Vizepräsident, Nürnbergs Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD), die bis 2022 eingeplanten fünfeinhalb Milliarden Euro des Bundes seien "ein guter Anfang, um die Qualität in den Kindertagesstätten schrittweise voranzubringen".

"Dabei muss der regional unterschiedliche Bedarf in den Bundesländern berücksichtigt werden", mahnte Maly. Gleichzeitig bauten die Städte ihr Angebot an Kitaplätzen weiter aus, denn der Bedarf an Kinderbetreuung steige weiter an. "Damit die Qualitätsverbesserungen nachhaltig wirken, muss sich der Bund allerdings dauerhaft engagieren und müssen auch die Länder ihren Beitrag beisteuern."

Maly fügte hinzu, die "wichtigen Ziele des 'Gute-Kita-Gesetzes' dürfen durch eine Befristung nicht gefährdet werden". "Der Bund muss deshalb über das Jahr 2022 hinaus zuverlässig Mittel zur Verfügung stellen."

Als Beispiele für Qualitätsverbesserungen nannte der Städtetag eine bessere Personalausstattung, zusätzliche Sprachförderung und mehr Unterstützung für die Kitaleitungen. Dazu schlössen Bund und Länder Vereinbarungen ab. "Wichtig für die Städte ist vor allem, dass die Bundesmittel unmittelbar zu den Kommunen gelangen und konkret für die lokalen Ziele für eine bessere Qualität eingesetzt werden", hob Maly hervor.

Denn es seien die Städte, die für attraktive Angebote in der Kinderbetreuung sorgten. "Die Qualität sollte bei dem Einsatz der Bundes- und Landesmittel Vorrang haben - das heißt: Kita-Beiträge für Eltern mit höheren Einkommen können erst gestrichen werden, wenn die Qualität bedarfsgerecht ausgebaut wurde", erklärte der Städtetagsvize. Dies entspreche auch den Wünschen vieler Eltern.

"Richtig bleibt aber, Eltern mit niedrigen Einkommen von Kitabeiträgen zu entlasten", betonte Maly. Qualitätsverbesserungen müssten in enger Absprache mit der kommunalen Ebene erfolgen. Nur so könnten deren Erfahrungen, die praktische Umsetzbarkeit von Maßnahmen und der konkrete Bedarf vor Ort berücksichtigt werden.

Auch Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften hatten gefordert, dass der Bund seine bislang nur bis 2022 geplanten Investitionen in die Verbesserung der Kinderbetreuung dauerhaft sicherstellt. Ziel des "Gute-Kita-Gesetzes" ist es, Kitagebühren zu senken, den Betreuungsschlüssel zu verbessern und bedarfsgerechte Öffnungszeiten zu ermöglichen.

Das Gesetz soll Anfang kommenden Jahres in Kraft treten und sieht vor, dass jedes Bundesland individuell bei der Weiterentwicklung der Qualität der Kinderbetreuung unterstützt wird. Hierfür erhalten die Bundesländer bis 2022 einen höheren Anteil am Aufkommen der Umsatzsteuer, insgesamt fünfeinhalb Milliarden Euro. Für die Zeit danach ist zunächst keine Regelung geplant.