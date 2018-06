Steinmeier bei Eröffnung der Gedenkstätte Malyj Trostenez in Weißrussland

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist am Freitag zur Eröffnung der Gedenkstätte Malyj Trostenez nach Weißrussland (12.00 Uhr). An dem Ort in der Nähe der weißrussischen Hauptstadt Minsk befand sich das größte nationalsozialistische Vernichtungslager auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion. Steinmeier wird bei der Gedenkzeremonie eine Rede halten und an einer Konferenz des Internationalen Bildungs- und Begegnungswerks (IBB) teilnehmen. Zudem ist ein Gespräch mit dem weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko geplant.

Frank-Walter Steinmeier © AFP

Nach Angaben des Bundespräsidialamtes will Steinmeier mit seinem Besuch "der Opfer gedenken und auch die deutsche Öffentlichkeit auf diesen Ort der Vernichtung aufmerksam machen". In Malyj Trostenez wurden zwischen 1942 und 1944 mindestens 50.000 Menschen aus Weißrussland, Deutschland, Österreich und der Tschechoslowakei ermordet. Viele von ihnen waren Juden, die aus deutschen Städten deportiert worden waren. Der Bau des neuen Erinnerungsortes wurde mit einer Million Euro aus Deutschland unterstützt - neben dem Auswärtigen Amt beteiligten sich Kommunen, Kirchen, private Spender, die Bethe-Stiftung und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge an der Finanzierung.