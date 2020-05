Zu Tag der Pflege Forderungen nach besseren Bedingungen für Pflegende

Steinmeier fordert Respekt und Anerkennung für ältere Menschen

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Internationalen Tag der Pflege den in diesem Bereich Beschäftigten seinen Dank ausgesprochen. Steinmeier forderte in einer Videobotschaft am Dienstag zugleich Respekt und Anerkennung für ältere Menschen und deren Lebensleistung. "Die Aufmerksamkeit und der Schutz der Älteren unter uns entscheiden über die Menschlichkeit unseres ganzen Landes", hob er hervor.

Steinmeier mahnt zu Sorgsamkeit und Solidarität © AFP

Nachdrücklich wandte sich Steinmeier damit gegen in der Corona-Krise hin und wieder laut werdende Stimmen, Ältere beiseite zu schieben oder gar ihr Leben als weniger schützenswert einzustufen. "Das Alter gehört zu unserem Leben. Ältere Menschen sind nicht im Abseits, sondern in unserer Mitte, im Herz unserer Gesellschaft. Niemand ist ersetzbar, niemand ist verzichtbar", sagte der Bundespräsident.

Steinmeier erwähnte auch die Angehörigen, die wegen der Kontaktbeschränkungen "ihren Vätern und Müttern nah sein wollen und es nicht können". Allerdings sei es auch falsch, Alter und Gebrechlichkeit gleichzusetzen. "Nicht jeder Ältere ist pflegebedürftig. Die meisten sind bis ins hohe Alter aktiv", sagte der Bundespräsident. Ihre Lebenserfahrung brauche die Gesellschaft und solle sie häufiger nutzen.

An die Pflegenden gewandt sagte Steinmeier: "Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, sie arbeiten derzeit sehr oft unter schweren Bedingungen und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit." Andere kümmerten sich zu Hause um Pflegebedürftige und gingen "dabei oft bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus". "Dafür danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen", sagte der Bundespräsident.

Steinmeier begrüßte, dass Besuche in Pflegeheimen nun in Grenzen wieder möglich würden. Dies sei ein Erfolg, den "wir gemeinsam erreicht haben". Um diesen Erfolg in der Zeit der Pandemie zu sichern, sei es jedoch wichtig, auch weiterhin verantwortungsvoll und umsichtig zu handeln.

Die Vorsitzende des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes Berlin, Barbara John, wandte sich ebenfalls gegen Versuche, in der Corona-Krise Interessen jüngerer und älterer Menschen gegeneinander auszuspielen. "Das größte Glück für die größte Gruppe - das ist eine falsche Einstellung", sagte die 82-Jährige dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Ein "Utilitarismus", wonach man Menschen einfach zurücklasse, wenn man sie nicht mehr brauche und sie vermeintlich bloß noch Kosten verursachten, sei "nicht akzeptabel".

Auch Gewerkschaften und Sozialverbände würdigten die Leistungen der Pflegenden. "Jetzt, während der Corona-Epidemie, zeigt sich wie unter einem Brennglas, wie wichtig jede und jeder einzelne Beschäftigte in der Pflege ist", erklärte DGB-Vorstandsmitglied Anja Piel. Sie forderte mit anderen Branchen vergleichbare, gute Lohn- und Arbeitsbedingungen, "damit der Fachkräftemangel gestoppt und die Pflegeberufe aufgewertet werden".

Der Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe pochte darauf, dass die Länder den vom Bund zugesicherten Bonus für Pflegekräfte von 1000 Euro auf 1500 Euro aufstocken. Auch nach der Corona-Pandemie "darf die Solidarisierung mit den Pflegekräften nicht wieder verblassen", forderte der Sozialverband Deutschland (SoVD). "Während andere Branchen in den Lockdown gingen, machten die Pflegenden unter hohem persönlichem Risiko für sich und ihre Angehörigen weiter", erklärte die Arbeiterwohlfahrt.