Bundespräsident sieht gewachsenes Vertrauen in staatliche Institutionen

Steinmeier fordert finanzielle Anerkennung für besonderen Einsatz in Corona-Krise

Berlin (AFP) - Nach Überzeugung von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sollten Menschen, die in der Corona-Krise Besonderes geleistet haben, dafür auch eine finanzielle Anerkennung erhalten. In der deutschen Gesellschaft "drückt sich Wertschätzung eben auch in Bezahlung aus", sagte Steinmeier am Sonntag im Sommerinterview des ZDF. Von Wertschätzung alleine könne niemand auf Dauer zehren.

Bundespräsident Steinmeier © AFP

Steinmeier betonte, dass von der Corona-Krise zwar alle betroffen seien, aber nicht in gleicher Weise. Es sei ein "großer Irrtum, dass Krisen der große Gleichmacher sind". Sie seien "eher eine Art Brennglas, in denen Ungleichheiten eher noch verstärkt werden". Nun müsse geschaut werden, wo die Krise zu besonderen Bedrängnissen geführt habe. Vom Lockdown im Bildungswesen seien etwa Alleinerziehende besonders getroffen worden. Die entstehenden Nachteile müssten möglichst schnell aufgeholt werden.

Der Bundespräsident bezeichnete es als eine "verschenkte Chance", wenn jetzt nur darüber diskutiert werde, "wie wir möglichst schnell in die alte Spur zurückkommen". Was normal sei, lasse sich oft gar nicht so genau sagen.

Steinmeier verwies zugleich darauf, dass durch die Corona-Krise das Vertrauen in die politischen Institutionen gewachsen sei. "Das ist so etwas wie ein Vertrauensvorschuss", betonte der Bundespräsident. Es hänge nun von der Politik ab, "ob man diesem Vertrauen gerecht wird". Viele, die mit dem Staat "gefremdelt" hätten, bemerkten jetzt dessen Bedeutung. "Der Staat ist in gewisser Form zurück."