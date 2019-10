Steinmeier führt politische Gespräche in Georgien

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier beginnt am Montag seine politischen Gespräche in Georgien. Nach einem Treffen mit Staatschefin Salome Surabischwili in Tiflis sind Gespräche mit Regierungschef Giorgi Gacharia und Parlamentspräsident Artschil Talakwadse geplant. Am Nachmittag ist ein Austausch mit dem Patriarchen der Georgischen Orthodoxen Kirche, Ilja II., vorgesehen.

Frank-Walter Steinmeier © AFP

Am Dienstag trifft der Bundespräsident deutsche Vertreter der Europäischen Beobachtungsmission (EUMM), die nach dem kurzen Krieg im August 2008 die Einhaltung der Waffenstillstandsvereinbarungen Georgiens mit Russland und der abtrünnigen Region Südossetien überwacht. Vorgesehen ist auch der Besuch eines Grenzübergangs an der Verwaltungsgrenzlinie zu Südossetien. Steinmeier wird bei seinem Staatsbesuch von einer Wirtschaftsdelegation begleitet.