Steinmeier reist zu sechstägigem Besuch nach China

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trifft heute zu einem sechstägigen Staatsbesuch in der Volksrepublik China ein. Erste Station ist die südchinesische Millionenstadt Kanton (Ankunft 08.45 Uhr MEZ), wo der Bundespräsident ein deutsch-chinesisches Berufsbildungszentrum besucht und sich über Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung informiert. Die Stadt liegt am Perlfluss-Delta, das zu den wirtschaftsstärksten Regionen der Volksrepublik zählt. Von hier ging vor 40 Jahren die wirtschaftliche Öffnung Chinas aus.

Erste Station von Steinmeiers Reise: Kanton © AFP

Am Freitag reist Steinmeier weiter in die Provinz Sichuan. Dort will er sich zehn Jahre nach dem schweren Erdbeben einen Überblick über den Wiederaufbau verschaffen. Die Gespräche mit Chinas politischer Führung sind erst für Montag geplant: Dann trifft Steinmeier in Peking mit Präsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang zusammen. Zudem diskutiert er dort mit Intellektuellen und besucht das Atelier des Künstlers Xu Bing. Der letzte Staatsbesuch eines Bundespräsidenten fand 2016 statt.