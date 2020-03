Teilweise Ersatz durch Telefonkonferenzen

Steinmeier sagt alle öffentlichen Termine ab

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat wegen der Corona-Krise alle in der kommenden Zeit geplanten öffentlichen Termine abgesagt oder verschoben. Das teilte das Bundespräsidialamt am Freitag in Berlin mit. "Der Bundespräsident beschränkt sich zunächst auf interne Termine, Telefonkonferenzen und Gespräche", hieß es dazu weiter.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier © AFP

Das Vorgehen wurde demnach bereits mit den Veranstaltungspartnern abgesprochen. Gestrichen worden seien auch alle auswärtigen Termine. Wann wieder öffentliche Termine geplant sind, darüber werde zu gegebener Zeit "auf den üblichen Kanälen informiert".