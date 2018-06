Präsident beklagt "beunruhigende Entwicklungen" in EU und USA

Steinmeier sorgt sich um Minderheitenschutz in westlichen Demokratien

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich besorgt über eine zunehmend aggressive Politik gegen Minderheiten in der westlichen Welt geäußert. Es gebe "beunruhigende Entwicklungen in der Europäischen Union und weltweit", sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin bei einer Veranstaltung zum Abschluss seiner Deutschlandreise laut Redetext.

Frank-Walter Steinmeier © AFP

So habe ihn sein USA-Besuch in der vorigen Woche darin bestärkt, "die vermeintlichen Gewissheiten, die wir in den westlichen Demokratien vor fünf oder zehn Jahren noch für breit akzeptiert gehalten haben, neu zu thematisieren – wo es sein muss: auch laut zu verteidigen", sagte der Präsident in Schloss Bellevue. "Der Minderheitenschutz gehört zweifellos dazu."

In den USA hatte zu dieser Zeit die Trennung der Kinder illegaler Einwanderer von ihren Eltern durch die Behörden für Empörung gesorgt. Auf Anordnung der US-Regierung von Präsident Donald Trump kamen Eltern in Haftanstalten, während ihre Kinder in separaten Lagern interniert wurden. Am Samstag beendete die Regierung dieses Vorgehen wieder. Sie setzt aber weiter auf Härte: Zehntausende illegal Eingereiste sollen auf Militärbasen interniert werden.

Steinmeier rief mit Blick auf seine eigenen Erfahrung bei seinen Besuchen in allen 16 deutschen Bundesländern zu offenen Debatten auf. "Insbesondere in den Themenbereichen Asyl, Zuwanderung und Integration habe ich bei meiner Reise erlebt, wie groß der Bedarf nach freiem Gedanken- und Erfahrungsaustausch vielerorts ist", sagte er laut Redetext. Demokratie sei eine "Staatsform der Mutigen". Für ihn heiße das "Mut zum Neuen, Mut zu Veränderungen".

Mangelnder bundesweiter Austausch über die besten Wege zur Lösung von Problemen und eine fehlende "schonungslose Bestandsaufnahme" seien kontraproduktiv. Er wolle als Präsident bei "Terminen vor Ort" sein und helfen, "solche Lücken zu schließen". Er wolle ein Präsident sein, "der seine Rolle nicht nur am Rednerpult sieht".