Steinmeier startet Gesprächsreihe zu 30 Jahren friedliche Revolution

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier startet am Dienstag im Berliner Schloss Bellevue eine Gesprächsreihe aus Anlass des 30. Jahrestags der friedlichen Revolution in der DDR (11.00 Uhr). In kleineren Runden sollen sich dort bis zum 9. November jeweils ein Gesprächspartner ostdeutscher und westdeutscher Herkunft treffen, "um ihre persönliche Geschichte rund um die friedliche Revolution, den Mauerfall und die Wiedervereinigung zu erzählen", wie das Bundespräsidialamt mitteilte.

Präsident Steinmeier © AFP

Am Dienstag, dem 58. Jahrestag des Mauerbaus, sollen die Journalisten Siegbert Schefke aus dem brandenburgischen Eberswalde und Georg Mascolo aus dem westdeutschen Stadthagen über "Mut- und Glücksmomente" diskutieren. Der Bundespräsident möchte die Gesprächsreihe mit einer Ansprache eröffnen. Weitere Gespräche sind am 16. September, 25. Oktober und 5. November geplant. Ziel des Bundespräsidenten sei es, "Schloss Bellevue zu einem Ort für persönliche Geschichten aus Ost- und aus Westdeutschland" zu machen, erklärte sein Büro.