Unter anderem Virologe Drosten ausgezeichnet

Steinmeier verleiht 15 Verdienstorden zum Tag der Deutschen Einheit

Berlin (AFP) - Zwei Tage vor dem 30. Jahrestag der Deutschen Einheit hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Donnerstag in Berlin 15 Bürgerinnen und Bürger aus zehn Bundesländern mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Unter ihnen sind der Virologe Christian Drosten, der Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) und der Pianist Igor Levit.

Steinmeier vor dem Schloss Bellevue am Samstag © AFP

Anlässlich des Einheits-Tages wolle er "Menschen aus Ost und West, Nord und Süd auszeichnen, die sich um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft verdient gemacht haben", sagte Steinmeier in seiner Ansprache. Es gehe um sieben Frauen und acht Männer, "die anderen zur Seite stehen; die mithelfen, Mauern abzutragen; die dafür sorgen, dass wir miteinander im Gespräch bleiben".

Gerade in der Zeit der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, "wie viel Solidarität und Gemeinsinn in unserer Gesellschaft steckt", hob Steinmeier hervor. Allerdings gebe es Beides: "Vertrauen und Solidarität einer Mehrheit, aber auch Wut und Feindschaft in anderen Teilen unserer Gesellschaft." Mancherorts sei sogar "der Ton im öffentlichen Raum angesichts der Gefahren der Pandemie nicht milder, sondern sogar noch schärfer" geworden. Steinmeier rief dazu auf, sich an wissenschaftlichen Befunden zu orientieren, "statt sich von Fake News oder Verschwörungsmythen treiben zu lassen".

Die Preisverleihung an Drosten begründete das Präsidialamt damit, dass der Virologe "weltweit anerkannte Erkenntnisse zum Corona-Infektionsgeschehen" beigetragen habe. Pusch wurde demnach wegen seiner Verdienste um die Eindämmung des Corona-Ausbruchs im Landkreis Heinsberg geehrt. Bei Levit wurden sein Engagement gegen Antisemitismus und die Ausgrenzung von Minderheiten hervorgehoben, aber auch die von ihm organisierten "Corona-Hauskonzerte".

Der frühere Profi-Fußballer Thomas Hitzlsperger wurde geehrt für seinen Einsatz für Toleranz und Weltoffenheit, insbesondere gegen Homophobie und Sexismus. Weitere Ausgezeichnete sind die Schauspielerin Sandra Hüller, die Aktivistin für Behindertenrechte Hannah Kiesbye, die Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim, die frühere DDR-Regimekritikerin Elke Schlegel, der Schriftsteller Ingo Schulze und die Rassismuskritikerin Leila Younes El-Amaire.

Geehrt wurden auch Birgit Brandtscheit aus Sachsen-Anhalt für den Aufbau der "Zerbster Tafel", der Berliner Feuerwehrchef im Ruhestand und frühere THW-Präsident, Albrecht Broemme, für den Aufbau eines Behandlungszentrums für Corona-Patienten und die baden-württembergische Notärztin Lisa Federle für den Aufbau einer Fieberambulanz sowie zuvor 2015 einer "rollenden Arztpraxis" für Geflüchtete.

Kai Fröbel aus Bayern erhielt die Auszeichnung für sein Engagement für das Grüne Band an der früheren deutsch-deutschen Grenze. Toralf Herzog richtete als Kreisbereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes in Mecklenburg-Vorpommern ein Corona-Abstrichzentrum ein.

AfD-Fraktionschefin Alice Weidel kritisierte die Auszeichnung für Levit, der sich wiederholt in öffentlichen Äußerungen sehr scharf gegen die rechtspopulistische Partei gewandt hatte.