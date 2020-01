Auschwitz "ist Verantwortung, den Anfängen zu wehren"

Steinmeier warnt in Auschwitz vor Nationalismus und Rassenhass

Auschwitz (AFP) - Bei einem Besuch im nationalsozialistischen Vernichtungslager Auschwitz hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor einem Wiederaufleben von übersteigertem Nationalismus und völkischen Ideologien gewarnt. "Auschwitz, das ist die Summe von völkischem Denken, Rassenhass und nationaler Raserei", sagte Steinmeier am Montag in der Gedenkstätte, die er aus Anlass des 75. Jahrestags der Befreiung von Auschwitz erstmals besuchte.

Wenn er sich die heutige Zeit anschaue, habe er manchmal den Eindruck, "dass das Böse noch vorhanden ist", sagte der Bundespräsident. "Und deshalb reden wir hier in Auschwitz - und das ist auch der Wunsch der Überlebenden - nicht nur über die Vergangenheit, sondern begreifen es als leitende Verantwortung, den Anfängen zu wehren, auch in unserem Land."

Auschwitz sei "ein Ort des Schreckens und deutscher Schuld", sagte Steinmeier. "Wir ringen um Worte, wenn wir das Ausmaß des Grauens beschreiben wollen." Auschwitz sei eine Mahnung, "dass wir uns erinnern, um im Hier und Jetzt vorbereitet zu sein". Ins Gästebuch der Gedenkstätte schrieb Steinmeier: "Wir wissen, was geschehen ist, und müssen wissen, dass es wieder geschehen kann."

In Auschwitz wurden mehr als eine Million Männer, Frauen und Kinder, die meisten von ihnen Juden, in Gaskammern getötet, erschossen oder durch Zwangsarbeit und Hunger in den Tod getrieben. Vor 75 Jahren, am 27. Januar 1945, hatten sowjetische Truppen das NS-Vernichtungslager erreicht, die letzten Gefangenen befreit - und den Blick der Welt auf ein Menschheitsverbrechen gerichtet, das bis dahin viele nicht für möglich gehalten hatten.