Bundespräsident fordert auch heute "streitbaren Geist" gegen Wiederaufkeimen des Nationalismus

Steinmeier würdigt Fritz Bauer zum 50. Todestag als leidenschaftlichen Demokraten

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Juristen und früheren hessischen Generalstaatsanwalt Fritz Bauer als streitbaren Geist und leidenschaftlichen Demokraten gewürdigt. Bauer sei "eine der Schlüsselfiguren in der jungen Demokratie, die Deutschland den Rückweg in die Gemeinschaft der Völker der Welt geebnet hat", sagte Steinmeier laut Redetext bei einem Gedenkakt zum 50. Todestag von Bauer am Sonntag in Frankfurt am Main.

Mit einem Festakt wurde Fritz Bauer zu seinem 50.Todestag geehrt. © AFP

Als hessischer Generalstaatsanwalt setzte sich Bauer in der Nachkriegszeit für die Verfolgung von NS-Verbrechen ein. Er brachte die Frankfurter Auschwitz-Prozesse in Gang und war an der Ergreifung des Holocaust-Organisators Adolf Eichmann beteiligt. Beim ersten Frankfurter Auschwitz-Prozess von 1963 bis 1965 mussten sich 22 frühere Angehörige der SS-Mannschaft von Auschwitz wegen ihrer Beteiligung am Holocaust verantworten. Es war der erste derartige Prozess in Deutschland. Fritz Bauer starb am 1. Juli 1968.

"Die Auschwitz-Prozesse, die es ohne Bauer nicht gegeben hätte, waren eine Wegmarke in der Geschichte der Bundesrepublik", sagte Steinmeier. "Es ging ihm darum, die Deutschen zu immunisieren, sie vor einem erneuten Rückfall in die Barbarei zu schützen."

Zugleich erinnerte Steinmeier daran, dass Bauer als unbequemer Mahner und Außenseiter galt. Er sei "zu seinen Lebzeiten ein von seinen Gegnern gefürchteter Mann" gewesen. Der Respekt, den er verdient gehabt hätte, sei ihm von seinen Zeitgenossen versagt worden. Selbst der Staat, für den er arbeitete und zu dessen Rechtspflege und politischer Kultur Bauer in den 1950er und 1960er-Jahren wohl so viel beigetragen habe wie kaum ein anderer, habe ihm misstraut, sagte der Bundespräsident.

Bauer sei es immer auch um die Freiheit des Denkens und der Debatte gegangen, sagte Steinmeier und zog Parallelen in die Gegenwart. Auch heute sei wieder ein streitbarer Geist nötig, "der sich gegen das Wiederaufkeimen von Nationalismus und Menschenverachtung wendet".

Eine neue Faszination des Autoritären, die Wiederbelebung alter Ressentiments und die Verächtlichmachung der politischen Institutionen - "all das, was wir in diesen Tagen wieder neu erleben, all das hätte Fritz Bauer besorgt". "Demokratie verlangt Wachheit", mahnte Steinmeier. Sie erlaube keinen Rückzug, sondern fordere Einmischung.