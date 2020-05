Zu Tag der Pflege Dank an die Beschäftigten

Steinmeier würdigt Lebensleistung älterer Menschen

Berlin (AFP) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat zum Internationalen Tag der Pflege am Dienstag den in diesem Bereich Beschäftigten in einer Videobotschaft seinen Dank ausgesprochen. Steinmeier nutzte seine Botschaft aber auch für eine Würdigung älterer Menschen und ihrer Lebensleistung. "Die Aufmerksamkeit und der Schutz der Älteren unter uns entscheiden über die Menschlichkeit unseres ganzen Landes", hob er hervor.

Steinmeier mahnt zu Sorgsamkeit und Solidarität © AFP

Nachdrücklich wandte sich Steinmeier damit gegen in der Corona-Krise hin und wieder laut werdende Stimmen, Ältere beiseite zu schieben oder gar ihr Leben als weniger schützenswert einzustufen. "Das Alter gehört zu unserem Leben. Ältere Menschen sind nicht im Abseits, sondern in unserer Mitte, im Herz unserer Gesellschaft. Niemand ist ersetzbar, niemand ist verzichtbar", sagte der Bundespräsident.

Bei den Älteren, die heute Pflege in Anspruch nehmen, gehe es um "Menschen, die dieses Land aufgebaut haben und die jetzt besonders gefährdet sind, die leiden: unter Krankheit, unter Angst vor Ansteckung, unter Isolation und Einsamkeit", sagte Steinmeier weiter mit Blick auf die Folgen der Corona-Krise.

Er erwähnte dabei auch die Angehörigen, die wegen der Kontaktbeschränkungen "ihren Vätern und Müttern nah sein wollen und es nicht können". Allerdings sei es auch falsch, Alter und Gebrechlichkeit gleichzusetzen. "Nicht jeder Ältere ist pflegebedürftig. Die meisten sind bis ins hohe Alter aktiv", sagte der Bundespräsident. Ihre Lebenserfahrung brauche die Gesellschaft und solle sie häufiger nutzen.

An die Pflegenden gewandt sagte Steinmeier: "Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, sie arbeiten derzeit sehr oft unter schweren Bedingungen und ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit." Andere kümmerten sich zu Hause "um die schwerkranke Mutter, den dementen Ehemann, und begleiten sie auf ihren schweren Wegen". Sie gingen "dabei oft bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus" und viele hätten "gerade jetzt das Gefühl, ganz allein zu sein".

"Sie leisten Enormes für unser Land! Sie leben vor, was Solidarität heißt. Dafür danke ich Ihnen aus tiefstem Herzen", sagte der Bundespräsident. Daran sollten sich aber auch alle in der Zeit nach der Krise erinnern.

Steinmeier begrüßte, dass Besuche in Pflegeheimen nun in Grenzen wieder möglich würden. Dies sei ein Erfolg, den "wir gemeinsam erreicht haben". Um diesen Erfolg in der Zeit der Pandemie zu sichern, sei es jedoch wichtig, auch weiterhin verantwortungsvoll und umsichtig zu handeln.

Statt eines eigentlich geplanten Besuchs eines Pflegeheims in Bremen telefonierte der Bundespräsident dort mit einer Pflegerin und einer Heimbewohnerin.