Stichwahl um Oberbürgermeisteramt in Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (AFP) - Das Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in Frankfurt am Main wird am Sonntag (08.00 Uhr) in einer Stichwahl entschieden. SPD-Amtsinhaber Peter Feldmann tritt dabei gegen die CDU-Kandidatin Bernadette Weyland an. Als Favorit gilt Feldmann, der im ersten Wahlgang vor zwei Wochen auf 46,0 Prozent der Stimmen kam und damit die absolute Mehrheit nur knapp verfehlte. Die frühere hessische Finanzstaatssekretärin Weyland kam auf 25,4 Prozent.

Stichwahl um Oberbürgermeisteramt in Frankfurt am Main © AFP

Mit Spannung wird auch die Höhe der Wahlbeteiligung erwartet. Sie lag schon im ersten Wahlgang am 25. Februar nur bei 37,6 Prozent. Die Wahl in Frankfurt wird von den Parteien zudem genau beobachtet, weil im Oktober in Hessen ein neuer Landtag gewählt wird.