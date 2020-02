Stimmenauszählung nach Parlamentswahl in Irland begonnen

Schwierige Regierungsbildung zeichnet sich ab

Dublin (AFP) - In Irland hat am Sonntag die Auszählung der Stimmen nach der Parlamentswahl begonnen. Kurz nach der Wahl am Samstag zeichnete sich bereits eine schwierige Regierungsbildung ab. Einer Nachwahlbefragung von rund 5000 Wählern zufolge lag die Partei von Regierungschef Leo Varadkar, Fine Gael, bei 22,4 Prozent der Stimmen. Die republikanische Sinn-Fein-Partei kam demnach auf 22,3 Prozent, während die Oppositionspartei Fianna Fail 22,2 Prozent der Stimmen holte.

Die Auszählung der Stimmen könnte wegen des komplizierten Wahlverfahrens mehrere Tage dauern. Die beiden Mitte-rechts-Parteien Fine Gael und Fianna Fail, die seit der Unabhängigkeit Irlands vor fast einem Jahrhundert fast immer abwechselnd die Regierung stellten oder zusammen regierten, liegen nun offenbar gleichauf mit der linksgerichteten Sinn Fein.

Die Sinn Fein strebt ein vereintes Irland an - mit dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland. Fine Gael und Fianna Fail haben eine Zusammenarbeit mit der Sinn Fein, dem einstigen politischen Flügel der irischen Untergrundarmee IRA, ausgeschlossen.