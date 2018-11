Zurückhaltende Reaktion auf Macrons Forderung nach europäischer Armee

Stoltenberg: Europäer sollen innerhalb der Nato mehr für Verteidigung tun

Berlin (AFP) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat sich ablehnend zu Überlegungen für eine eigenständige europäische Armee geäußert. "Wir begrüßen größere Verteidigungsanstrengungen Europas", sagte Stoltenberg am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Das muss aber innerhalb des Nato-Rahmens geschehen." Wie wichtig die transatlantische Einigkeit sei, zeige die Erfahrung aus zwei Weltkriegen.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg © AFP

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hatte vergangene Woche gesagt, ohne eine "wahre europäische Armee" könnten sich die Europäer nicht verteidigen. Dabei verwies er auf Bedrohungen aus China und Russland, aber auch aus den USA. US-Präsident Donald Trump kritisierte Macrons Vorschlag daraufhin als "sehr beleidigend" und forderte die Europäer erneut auf, innerhalb der der Nato mehr Lasten zu übernehmen.

Der Elysée-Palast räumte am Samstag ein, dass Macrons Äußerungen Verwirrung ausgelöst haben könnten. Er habe aber nie gesagt, dass eine europäische Armee gegen die USA nötig sei. Bei einem Treffen mit Trump am Samstag in Paris am Rande der Gedenkfeier zum Ende des Ersten Weltkriegs vor hundert Jahren sagte Macron zu, sich für höhere Verteidigungsausgaben der europäischen Nato-Länder einzusetzen.