Nato-Generalsekretär vermittelt im Erdgas-Streit zwischen Alliierten

Stoltenberg besucht nächste Woche Griechenland und Türkei

Brüssel (AFP) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg reist kommende Woche für Gespräche nach Griechenland und in die Türkei. Stoltenberg werde am Montag in Ankara und am Dienstag in Athen jeweils Vertreter der Regierung treffen, teilte das Verteidigungsbündnis am Freitag mit. Die beiden Nato-Länder haben traditionell ein schwieriges Verhältnis und schreckten im Konflikt um Erdgas-Vorkommen im östlichen Mittelmeer zuletzt auch vor militärischen Drohungen nicht zurück.

Nato-Generalsekretär Stoltenberg © AFP

Seit der Entdeckung reicher Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer gibt es heftigen Streit um deren Ausbeutung. Sowohl Griechenland und Zypern als auch die Türkei erheben Anspruch auf die betreffenden Seegebiete; Ankara und Athen untermauerten diesen auch durch die Entsendung von Kriegsschiffen. Dies hat in der Nato und der EU die Furcht vor militärischen Zwischenfällen zwischen beiden Seiten wachsen lassen.

Griechenland und die Türkei hatten diese Woche nach Vermittlung der Nato einen Mechanismus zur Konfliktvermeidung vereinbart. Er soll militärische Zwischenfälle verhindern und umfasst unter anderem eine Hotline zwischen beiden Seiten. Stoltenberg hatte am Donnerstag angekündigt, er wolle in der Frage mit beiden Seiten "in engem Kontakt" bleiben.