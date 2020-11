Strack-Zimmermann: Trumps Wahl wäre "unfassbarer Schaden" und Todesstoß für Nato

Sorge wegen unerwartet engen Rennens in USA

Berlin (AFP) - Das unerwartet starke Abschneiden von Präsident Donald Trump bei der Wahl in den USA beunruhigt die deutsche Politik: Eine Wiederwahl Trumps wäre "für die Welt, Deutschland und Europa ein unfassbarer Schaden", sagte die FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Eine Bestätigung des Präsidenten im Amt wäre "ein weiterer herber Rückschlag für die durch Trump bereits nachhaltig beschädigte transatlantische Partnerschaft". In diesem Fall stünde sogar die Existenz der Nato "auf der Kippe", warnte die Liberale.

US-Flagge in New York © AFP

Präsident Trump könnte bei einer Wiederwahl "ohne Rücksicht auf eine weitere Wiederwahl noch breitbeiniger durch die Welt latschen und richtig loslegen, um der Nato beispielsweise durch den oft angekündigten Austritt der USA den Todesstoß zu versetzen", sagte Strack-Zimmermann.

Die FDP-Politikerin äußerte die Hoffnung auf einen Sieg von Trumps Herausforderer Joe Biden - dies wäre "eine riesige Erleichterung und Grund zur Freude". Allerdings würde auch ein Präsident Biden "die gesellschaftliche Spaltung nicht von heute auf morgen beenden können", sagte Strack-Zimmermann.

Auch ein Präsident Biden würde "den Fokus zuerst auf die USA legen" und "von Deutschland deutlich mehr finanziellen und organisatorischen Einsatz in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik erwarten", sagte die Bundestagsabgeordnete.