Seehofer kündigt Einigungsversuch mit Merkel für nächste Tage an

Streit um Grenz-Zurückweisungen wird zur Zerreißprobe für die Union

Berlin (AFP) - Der Zwist zwischen Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) um die Zurückweisung von Flüchtlingen an deutschen Grenzen wird zur Zerreißprobe für die Union. In einer Sitzung der Unionsfraktion am Dienstag stellten sich auch CDU-Politiker hinter Seehofer, auch wurden Forderungen nach einer Kampfabstimmung laut. Seehofer kündigte für die nächsten Tage den Versuch einer Einigung an.

Bundesinnenminister Seehofer © AFP

Seehofer will, dass bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden können. Dies ist Teil seines Masterplans Migration, den er eigentlich am Dienstag vorstellen wollte. Mit dem Punkt ist Merkel jedoch nicht einverstanden - Seehofer musste die Präsentation seines Plans daher verschieben.

Die CSU-Bundestagsabgeordneten stellten sich in einer Sitzung am Montagabend nach den Worten von CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geschlossen hinter Seehofer. Der Innenminister sagte in der Sitzung den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland zufolge, er sei nicht bereit, "einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen".

Auch die bayerische CSU-Landesregierung unterstützte Seehofer. Bayern halte solche Zurückweisungen in bestimmten Fällen für "notwendig", hieß es nach einer Kabinettsitzung in München.

Auch CDU-Politiker stellten sich hinter Seehofer und damit gegen Merkel. "Ich halte das für eine Selbstverständlichkeit, dass an der Grenze zurückgewiesen wird", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) dem MDR. Nach Teilnehmerangaben gab es in der Sitzung der Unionsfraktion viele Wortmeldungen zur Unterstützung für Seehofer. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten drohte laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung mit einer Kampfabstimmung.

Dagegen pochte Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) am Rande der Beratungen auf "europäische Lösungen" und wandte sich damit ebenso wie Merkel gegen deutsche Alleingänge. Auch der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Daniel Caspary (CDU), warnte vor negativen Folgen auf europäischer Ebene durch die Pläne Seehofers und warf diesem in "Focus Online" vor, einen "unnötigen Streit" angezettelt zu haben.

Seehofer selbst mahnte schließlich am Rande der Fraktionsberatungen zur Geduld. Er wolle mit Merkel vor einer möglichen Kampfabstimmung zunächst ein Krisengespräch führen. Das Ziel sei eine "saubere Entscheidung, hinter der wir uns alle versammeln können", sagte der CSU-Chef. Danach könnte es laut Kauder eine Sondersitzung der Fraktion geben.

Merkel betonte laut Teilnehmern in der Sitzung, sie habe eine Verantwortung gegenüber der CDU, der Union, Deutschland und Europa. Sie begrüßte demnach Seehofers Vorhaben, die Asyl- und Migrationspolitik in einem Masterplan zusammenzufassen. Sie warnte aber auch, der europäische Aspekt dürfe dabei nicht ausgeklammert werden.

Mehrere CSU-Politiker schlossen allerdings ein Einlenken in der Sache aus. "Wir setzen den Punkt durch", sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin mit Blick auf die Zurückweisungen an der Grenze. "Wir werden nicht nachgeben", sagte auch CSU-Generalsekretär Markus Blume der "Bild"-Zeitung. Einen Rücktritt Seehofers schloss er dem Blatt zufolge aus.

SPD-Chefin Andrea Nahles rief in Berlin die Unionsparteien zur Einigung auf.