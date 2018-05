Grün-Schwarz soll bis 2021 stabil regieren

Strobl verspricht Kretschmann zum Geburtstag Koalitionstreue

Baden-Baden (AFP) - Zum 70. Geburtstag von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat der CDU-Landesvorsitzende Thomas Strobl Koalitionstreue der Christdemokraten versprochen. "Wir wollen dieses Land bis zum Jahr 2021 weiter gut, stabil, verlässlich und erfolgreich regieren – und der Ministerpräsident ist bis zu diesem Zeitpunkt Ministerpräsident Winfried Kretschmann", sagte Strobl am Donnerstag im Südwestrundfunk. Zuletzt befand sich die grün-schwarze Koalition in der Krise.

Thomas Strobl (links) und Winfried Kretschmann © AFP

Eine rechnerisch in Baden-Württemberg mögliche sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP ist für Strobl, der auch stellvertretender Ministerpräsident und Innenminister ist, keine Alternative. "Es gibt niemanden mehr in der CDU, der eine solche Deutschland-Koalition möchte." Strobl räumte Probleme der Regierungskoalition ein. "Einen Harmonie- und Schönheitswettbewerb hätten wir in den letzten Wochen und Monaten nicht gewonnen".

Das Entscheidende sei aber, dass Grüne und CDU einander vertrauten und den Blick nach vorn richteten. Das Interview gab Strobl kurz vor einem Empfang in Stuttgart, der für Kretschmann zu seinem 70. Geburtstag ausgerichtet wurde.