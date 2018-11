Vom Kongress beauftragte US-Wissenschaftler fordern Umsteuerung

Studie: Klimawandel ist zunehmende Gefahr für US- und Weltwirtschaft

Tampa (AFP) - Die Klimaerwärmung wird zu einer zunehmenden Gefahr für die Wirtschaft der USA und weltweit. "Bis zur Mitte des Jahrhunderts könnten die jährlichen Verluste in den Vereinigten Staaten durch den Klimawandel hunderte Milliarden Dollar betragen", heißt es in einer am Freitag veröffentlichten Studie der US-Regierung. Der Bericht des National Climate Assessment (NCA) forderte drastische Maßnahmen zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen.

Wenn nicht entschieden und anhaltend gegengesteuert werde, sei zu erwarten, dass der Klimawechsel Infrastruktur und Eigentum des Landes beeinträchtigen und die Wachstumsrate der Wirtschaft hemmen werde. Die Klimaerwärmung "jenseits unserer Grenzen" werde sich vermehrt auf Handel und Wirtschaft der USA, einschließlich Import- und Exportpreisen, sowie auf Unternehmen mit internationalen Standorten und Lieferketten auswirken.

Der mehr als tausend Seiten umfassende vierte NCA-Bericht, Teil II, wurde im Auftrag des US-Kongresses von über 3000 Wissenschaftlern zusammengestellt. Den Sonderbericht des vergangen Jahrs hatte US-Präsident Donald Trump als Unsinn abgetan.