Sturgeon spricht in Glasgow auf Kundgebung zur Unabhängigkeit Schottlands

Glasgow (AFP) - Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon spricht am Samstag auf einer Kundgebung für die Unabhängigkeit Schottlands. Die Versammlung findet in der schottischen Hauptstadt Glasgow statt, die Rede Sturgeons ist für 11.00 Uhr geplant. Es ist das erste Mal seit 2014, dass sich die Vorsitzende der Schottischen Nationalpartei (SNP) auf einer solchen Kundgebung öffentlich äußert. Damals hatten die Schotten in einem Referendum die Unabhängigkeit von Großbritannien abgelehnt.

Nicola Sturgeon © AFP

Im Brexit-Referendum von 2016 waren die Schotten anders als die Mehrheit der Briten für einen Verbleib in der Europäischen Union. Sturgeon sieht deshalb die Frage einer Unabhängigkeit Schottlands wieder auf der Tagesordnung und strebt für das kommende Jahr ein erneutes Referendum zu dieser Frage an. Dieses müsste allerdings mit der Erlaubnis der britischen Regierung geschehen, um Gültigkeit zu erlangen.