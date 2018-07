Seoul: Vertrauensbildende Maßnahme nach historischem Gipfel

Südkorea erwägt Abzug erster Soldaten von Grenze zu Nordkorea

Seoul (AFP) - Südkorea erwägt den Abzug einiger Soldaten aus der demilitarisierten Zone an der Grenze zu Nordkorea. Dies wäre eine vertrauensbildende Maßnahme nach dem Gipfeltreffen zwischen dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un, teilte das Verteidigungsministerium in Seoul am Dienstag mit.

Stacheldrahtzaun an der Südseite der demilitarisierten Zone © AFP

Geplant sei zunächst der probeweise Abzug von einigen Soldaten und Ausrüstung von Wachposten innerhalb der demilitarisierten Zone. Zudem werde eine Ausweitung des schrittweisen Abzugs zu einem späteren Zeitpunkt erwogen. "Wir werden auf Pläne für einen kompletten Abzug drängen, in Übereinstimmung mit Untersuchungen zu historischen Stätten und ökologischen Merkmalen", hieß es in einem Bericht des Ministeriums an das Parlament.

Ende April waren Moon und Kim in dem Grenzort Panmunjom in der entmilitarisierten Zone zu einem innerkoreanischen Gipfel zusammengekommen. Dabei sprachen sie sich für einen Friedensschluss auf der koreanischen Halbinsel aus. Zudem vereinbarten sie, die Grenze zwischen beiden Ländern in eine "Friedenszone" umzuwandeln.

Der Korea-Krieg (1950-1953) war mit einem Waffenstillstand zu Ende gegangen - ein Friedensvertrag kam nicht zustande. Formal befinden sich beide Länder deswegen weiter im Kriegszustand.