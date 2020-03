Tokios Präventionspläne belasten Beziehungen der beiden Länder

Südkorea kritisiert "irrationale" Quarantäne-Maßnahmen Japans

Seoul (AFP) - Japans Maßnahmen gegen die Coronavirus-Epidemie belasten die ohnehin angespannten Beziehungen zu Südkorea. Seoul drohte Tokio am Freitag wegen dessen "irrationalen" Quarantäne-Plänen für Reisende aus Südkorea mit Vergeltungsmaßnahmen. Das Büro des Präsidenten unterstellte Tokio zudem, es könnte "andere Motive als die Eindämmung der Epidemie" haben. Das Außenministerium bestellte den japanischen Botschafter ein.

Japans Regierungschef Shinzo Abe hatte am Donnerstag angekündigt, dass ausländische Reisende aus China und Südkorea - den beiden größten Infektionsherden weltweit - nach ihrer Ankunft 14 Tage unter Quarantäne gestellt werden. In Japan sind bislang 360 Menschen an dem Virus erkrankt und sechs Infizierte gestorben.

In Südkorea stieg die Zahl der Infektionen nach Behördenangaben bis Freitag auf 6284. Sieben weitere Menschen starben an der Lungenkrankheit, damit stieg die Zahl der Toten auf 42. Rund 60 Länder und Regionen haben Einreiseverbote oder Quarantäne-Maßnahmen für Reisende aus Südkorea verhängt.

Seoul griff deswegen jedoch nur Japan scharf an. Das Büro des Präsidenten bezeichnete die Maßnahmen Japans zur Eindämmung der Epidemie als "undurchsichtig und passiv" und kritisierte, Tokio habe die "irrationale Entscheidung" zur Quarantäne "ohne vorherige Rücksprache" getroffen. Südkorea sei bereit, "notwendige Maßnahmen gemäß dem Grundsatz der Gegenseitigkeit" in Betracht zu ziehen, hieß es in der Mitteilung weiter.

Japans brutale Kolonisierung Koreas von 1910 bis 1945 belastet seit Jahrzehnten die Beziehungen der beiden Länder. Vergangenes Jahr gipfelte der Konflikt in einem erbitterten Handelsstreit. Beide Länder sind jedoch angesichts der Bedrohung aus Nordkorea und der aufstrebenden Volkswirtschaft China auch enge Verbündete der USA in der Region. Zudem unterhalten sie enge wirtschaftliche Beziehungen.