Versöhnliche Geste Seouls vor Gipfel am Freitag

Südkorea stoppt Lautsprecherpropaganda an der Grenze zu Nordkorea

Seoul (AFP) - Als versöhnliche Geste vor dem Gipfeltreffen am Freitag hat Südkorea seine Lautsprecherpropaganda an der Grenze zu Nordkorea gestoppt. Ziel sei es, "militärische Spannungen abzubauen" und eine "friedliche Atmosphäre" für den Gipfel zu schaffen, teilte das südkoreanische Verteidigungsministerium am Montag mit.

Beide Seiten nutzten bislang Lautsprecherpropaganda © AFP

Am Freitag kommen Südkoreas Präsident Moon Jae In und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu einem historischen Gipfeltreffen zusammen. Für Ende Mai oder Anfang Juni ist ein ebenfalls historisches Treffen Kims mit US-Präsident Donald Trump geplant.

Südkorea nutzte immer wieder seine Lautsprecher an der Grenze, um Nachrichten, Propaganda und Popmusik in dem abgeschotteten Staat im Norden zu verbreiten. Auch Nordkorea machte von eigener Propaganda Gebrauch.

Die wegen des nordkoreanischen Atomprogramms angespannten Beziehungen mit Pjöngjang hatten sich zuletzt verbessert; am Wochenende hatte Nordkorea ein Moratorium für Atom- und Raketentests verkündet.