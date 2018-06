Absage nach von Trump angekündigtem Aus für Militärübungen

Südkorea und USA streichen gemeinsames Militärmanöver

Seoul (AFP) - Eine Woche nach der überraschenden Ankündigung von US-Präsident Donald Trump haben die USA und Südkorea ein für August geplantes Militärmanöver abgesagt. Die Übung Ulchi Freedom Guardian (Ulchi-Freiheitshüter) sei gestrichen, erklärte das Verteidigungsministerium in Seoul am Dienstag. US-Präsident Donald Trump hatte bei seinem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der vergangenen Woche überraschend einen Stopp der gemeinsamen US-Militärmanöver mit Südkorea angekündigt.

Militärübung Südkoreas und der USA im Jahr 2017 © AFP

An dem Manöver im August sollten sich 17.500 US-Soldaten beteiligen. Pentagon-Sprecherin Dana White bestätigte die Absage der Übung. Sie betonte gleichzeitig, über künftige Miltärübungen sei noch keine Entscheidung gefallen. Manöver im Pazifikraum jenseits der koreanischen Halbinsel seien zudem von der Entscheidung nicht betroffen.

Trump hatte bei dem Gipfeltreffen offengelassen, ab wann die Manöver ausgesetzt werden sollten. Für Verwunderung hatte gesorgt, dass Trump die Übungen als "provozierend" bezeichnet hatte. Dieser Begriff wurde bislang von Nordkorea verwendet.

In Südkorea sind zehntausende US-Soldaten stationiert. Sie sollen den engen US-Verbündeten gegen mögliche Angriffe aus dem Norden schützen. Seit Jahren veranstalten die USA und Südkorea regelmäßig großangelegte Militärmanöver. Pjöngjang reagierte stets heftig auf die Übungen. Nach derartigen Manövern im vergangenen Jahr feuerte Nordkorea Raketen über das japanische Festland hinweg.

Japan hatte sich in der vergangenen Woche besorgt über Trumps Ankündigung gezeigt. Am Dienstag erklärte Verteidigungsminister Itsunori Onodera, die Absage des Manövers mit Südkorea habe keine Auswirkungen auf gemeinsame Militärübungen zwischen den USA und Japan. Dies habe ihm US-Verteidigungsminister Jim Mattis versichert.

Der nordkoreanische Machthaber Kim hatte bei dem Gipfeltreffen in der vergangenen Woche eine komplette atomare Abrüstung seines Landes zugesichert. Nähere Definitionen, ein Zeitplan oder Kontrollmaßnahmen wurden jedoch nicht vereinbart.

Kim traf unterdessen am Dienstag in China ein. Laut den chinesischen Staatsmedien war ein Treffen mit Präsident Xi Jinping geplant. Es ist bereits Kims dritter Besuch in China seit März. Im Gegenzug für seine Zusage zur Denuklearisierung strebt Kim eine Lockerung der Wirtschaftssanktionen gegen sein Land an. Dabei hofft er auf Unterstützung Chinas.

Das Land ist der einzige enge Verbündete der Regierung in Pjöngjang und der wichtigste Handelspartner Nordkoreas. Allerdings hatte China eine Reihe von UN-Sanktionen unterstützt, die nach den nordkoreanischen Atom- und Raketentests verhängt wurden. Zuletzt näherten sich die beiden Länder wieder an.