Südkoreas Präsident Moon schickt ranghohe Gesandte zu Verhandlungen nach Nordkorea

Seoul (AFP) - Südkoreas Präsident Moon Jae In schickt am Montag eine Delegation von Sondergesandten nach Nordkorea, um über die weitere Annäherung der beiden verfeindeten Staaten zu verhandeln. Die zehnköpfige Delegation wird vom Nationalen Sicherheitsberater Chung Eui Yong geleitet. Sie wird laut Präsidialamt am Montagnachmittag (Ortszeit) nach Pjöngjang reisen und bis Dienstag dort bleiben. Anschließend sollen die Teilnehmer in die USA weiterreisen, um mit Vertretern der US-Regierung über das Ergebnis der Gespräche zu beraten.

Südkoreas Präsident Moon © AFP

Nordkorea hatte die Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang für eine Charmeoffensive genutzt. Seither werden die Bemühungen um eine Annäherung der beiden seit Jahrzehnten verfeindeten koreanischen Nachbarstaaten verstärkt.