Nordkoreas Machthaber hatte Schließung des Geländes für Mai zugesagt

Südkoreas Präsident bittet um UN-Überprüfung von Schließung von Atomtestgelände

New York (AFP) - Südkoreas Präsident Moon Jae In hat die Vereinten Nationen um eine Überprüfung der geplanten Schließung des nordkoreanischen Atomtestgeländes gebeten. Moon habe die Bitte in einem Telefonat mit UN-Generalsekretär Antonio Guterres am Montag geäußert, sagte UN-Sprecher Stephane Dujarric am Dienstag. Moon habe zudem um UN-Unterstützung "bei der Umwandlung der entmilitarisierten Zone in eine Friedenszone" zwischen Nord- und Südkorea gebeten.

Zeitung zeigt historisches Treffen von Kim und Moon © AFP

Guterres sagte, die Vereinten Nationen seien offen für Gespräche über mögliche Formen der Unterstützung durch die UNO. Details wurden nicht genannt.

Moon war am Freitag zu einem historischen Gipfeltreffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un in der entmilitarisierten Zone zwischen beiden Ländern zusammengekommen. Dabei bekannten sie sich zum Ziel eines dauerhaften und stabilen Friedens und einer atomwaffenfreien koreanischen Halbinsel. Kim sagte zu, das nordkoreanische Atomtestgelände Punggye Ri im Mai zu schließen.