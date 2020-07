Kommunikationssatellit soll Verteidigungskapazitäten Seouls stärken

Südkoreas erster Militärsatellit erfolgreich gestartet

Seoul (AFP) - Südkorea hat erstmals erfolgreich einen Militärsatelliten gestartet. Eine Rakete mit dem Satelliten Anasis-II sei vom Privatunternehmen SpaceX in Cape Canaveral in Florida abgeschossen worden, teilte das südkoreanische Verteidigungsprogramm Dapa am Dienstag mit. Der Satellit soll die Verteidigungskapazitäten Südkoreas im Konflikt mit Nordkorea stärken.

Satellit Anasis-II wurde in Cape Canaveral abgeschossen © AFP

Südkorea sei nun das zehnte Land der Welt mit einem eigenen Kommunikationssatelliten für rein militärische Zwecke, erklärte Dapa. Nach Erreichen des Orbits in 36.000 Metern Höhe in rund zwei Wochen werde der Satellit in Betrieb genommen.

Erwartet werde, dass der Satellit die "Unabhängigkeit der südkoreanischen operativen Kapazitäten verbessert", sagte ein Vertreter des Verteidigungsministeriums in Seoul der Nachrichtenagentur Yonhap. Im Konflikt mit Pjöngjang sind die USA der wichtigste Verbündete Seouls. 28.500 US-Soldaten sind in Südkorea stationiert.

Belastet wurden die Beziehungen zwischen Washington und Seoul in den vergangenen Jahren jedoch wegen verschiedener Ansätze im Umgang mit Nordkorea sowie wegen eines Streits über die Aufteilung der Kosten für die US-Streitkräfte.