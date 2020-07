Ex-Ministerin fordert Einsatz der Parteivorsitzkandidaten für die Reform

Süssmuth: Frauenquote darf nicht bei Parteitag scheitern

Berlin (AFP) - Die frühere Bundesfrauenministerin und Ex-Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) hat ihre Partei davor gewarnt, die Frauenquote beim Parteitag im Dezember scheitern zu lassen. Wenn die CDU dieses Thema weiter verschleppe, "wird das die Partei schädigen", sagte Süssmuth dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (Donnerstagsausgaben). Die Einführung einer Frauenquote innerhalb der Partei sei "überfällig".

CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer © AFP

An die Kandidaten für den Parteivorsitz appellierte Süssmuth, sich für die Frauenquote einzusetzen. Sie sollten sich "politisch und moralisch verpflichtet fühlen, das mit durchzukämpfen". Die Satzungskommission der Christdemokraten hatte am Mittwoch nach langer Debatte für die Einführung einer verbindlichen Frauenquote innerhalb der Partei gestimmt. Bis 2025 müssen demnach Parteivorstände ab Kreisebene je zur Hälfte mit Männern und Frauen besetzt sein.

Das letzte Wort über die Frauenquote haben jedoch die Parteitagsdelegierten. Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken äußerte sich skeptisch, dass die Frauenquote beim CDU-Parteitag beschlossen wird. Es bleibe abzuwarten, ob der künftige Parteivorsitzende aus der rein männlichen CDU-Kandidatenriege diesen Vorschlag beim Parteitag aufgreife, sagte Esken den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Um die Nachfolge von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer bewerben sich nach jetzigem Stand der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet, Ex-Fraktionschef Friedrich Merz und der frühere Bundesumweltminister Norbert Röttgen.

Esken sagte, sie würde es begrüßen, sollte sich die CDU tatsächlich zu einer verbindlichen Frauenquote durchringen: "Was für Sozialdemokratinnen fast schon eine Selbstverständlichkeit ist, könnte nun auch in der CDU umgesetzt werden." In der SPD gibt es bereits seit Ende der achtziger Jahre eine Frauenquote.