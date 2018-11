Symbolische Beisetzung von Khashoggi in Istanbul

Istanbul (AFP) - In Istanbul findet heute eine symbolische Beisetzung des ermordeten saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi statt. Eine Gruppe von Freunden und Kollegen des "Washington Post"-Kolumnisten will mit einer Trauerfeier in der zentralen Fatih-Moschee des Regierungskritikers gedenken, der am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens am Bosporus getötet worden war. Auch in London, Paris, Tunis und Washington sollen Trauerfeiern stattfinden.

Khashoggi soll symbolisch beigesetzt werden © AFP

Die Führung in Riad hat zugegeben, dass Khashoggi von Agenten des Königreichs vorsätzlich getötet wurde, stellt dies aber weiterhin als nicht-autorisierten Einsatz dar, der eigentlich darauf zielte, den 59-jährigen Journalisten zurückzubringen. Die saudiarabische Staatsanwaltschaft forderte am Donnerstag die Todesstrafe für fünf der Tatverdächtigen und machte den Einsatzleiter in Istanbul für die Ermordung Khashoggis verantwortlich.