24-Jähriger hatte 2013 und 2014 syrischer Miliz Ahrar al-Scham angehört

Syrer in Koblenz zu zwei Jahren und acht Monaten Jugendstrafe verurteilt

Koblenz (AFP) - Zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren und acht Monaten hat das Oberlandesgericht Koblenz am Donnerstag einen 24-jährigen Syrer verurteilt, der in seinem Herkunftsland für die Miliz Ahrar al-Scham kämpfte. Der Staatsschutzsenat befand den geständigen Angeklagten der mitgliedschaftlichen Beteiligung an einer ausländischen Terrorvereinigung und der unerlaubten Ausübung der tatsächlichen Gewalt über eine Kriegswaffe für schuldig, wie das Gericht mitteilte.

Türschild des Oberlandesgerichts in Koblenz © AFP

Der Senat sah es nach der Beweisaufnahme als erwiesen an, dass sich der Angeklagte Hussein A. im Zeitraum von Ende Januar 2013 bis zum August 2013 und vom November 2013 bis zum April 2014 der Ahrar al-Sham angeschlossen hatte. Dabei soll der jeweils im Besitz einer Kalaschnikow gewesen sein.

Bei der Strafzumessung berücksichtigte der Senat zugunsten des Angeklagten vor allem dessen umfassendes Geständnis und den Umstand, dass der Syrer sich aus eigenem Entschluss von der Miliz gelöst hatte. Strafverschärfend fiel dagegen ins Gewicht, dass er der Gruppierung über einen längeren Zeitraum angehört und in dieser als Lagerverwalter eine herausgehobene Stellung im Unterstützungsbereich erlangt hatte.

Das Urteil ist rechtskräftig, nachdem Anklage und Verteidigung noch am Donnerstag ihren Verzicht auf Rechtsmittel erklärten.