Machthaber besucht Küstenstadt Tartus zum Ende des Ramadans

Syriens Präsident Assad absolviert seltenen Auftritt außerhalb von Damaskus

Damaskus (AFP) - Syriens Präsident Baschar al-Assad ist anlässlich des Feiertags zum Ende des Ramadans in die Küstenstadt Tartus gereist. Assad habe am Freitag am Eid-al-Fitr-Gebet in der Moschee Sajjida Chadidscha in Tartus teilgenommen, teilte das Präsidialamt in den sozialen Medien mit. Seit Beginn des Bürgerkriegs 2011 verlässt der syrische Machthaber nur noch selten die Hauptstadt. Vergangenes Jahr war er zum Fastenbrechen nach Hama gereist.

Assad bei seinem Auftritt in Tartus © AFP

In den sozialen Medien veröffentlichte Fotos zeigten Assad beim Gebet neben dem obersten islamischen Geistlichen des Landes und dem Minister für islamische Stiftungen sowie umringt von Gläubigen. Tartus ist eine Hochburg der islamischen Minderheit der Alawiten, der auch Assad angehört, und ist weitgehend von dem Konflikt verschont geblieben. Weltweit feiern am Freitag Milliarden Muslime mit Eid al-Fitr das Ende des Fastenmonats Ramadan.