SDC-Vorsitzende warnt vor Wiedererstarken der IS-Miliz nach türkischem Angriff

Syrische Kurdenvertreterin fordert Abzug europäischer Botschafter aus Türkei

Brüssel (AFP) - Eine hohe Vertreterin der syrischen Kurden hat den Abzug europäischer Botschafter aus der Türkei gefordert. "Wir fordern die Europäische Union auf, alle ihre Botschafter als Sanktion gegen die Türkei abzuziehen", sagte die Ko-Vorsitzende des Demokratischen Rates Syriens (SDC), Ilham Ahmed, am Donnerstag im Brüsseler EU-Parlament. Sie warnte angesichts des türkischen Militäreinsatzes in Nordsyrien vor einem Wiedererstarken der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat in der Region.

SDC-Ko-Vorsitzende Ilham Ahmed im EU-Parlament © AFP

"Es gibt weiterhin schlafende Zellen des IS in Syrien und sie sind bereit, aufzuwachen", sagte Ahmed. Ihr Kollege Riad Darar warnte im Zusammenhang mit den Kämpfen in Nordsyrien vor der Befreiung gefangener Dschihadisten. Der militärische Arm des SDC, die Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF), könnten durch die Angriffe die Kontrolle über Gefangenenlager verlieren, warnte er. "Das wird die Rückkehr des Terrorismus bedeuten."

Die türkische Armee hatte am Mittwoch eine lange geplante Offensive gegen die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) in Nordsyrien begonnen, um dort eine "Sicherheitszone" zu schaffen. Nach Artillerie- und Luftangriffen überquerten türkische Truppen an mehreren Punkten die Grenze.

Den kurdischen Regionalbehörden zufolge wurden bereits Orte, an denen IS-Kämpfer gefangen gehalten werden, von türkischen Luftangriffen getroffen. In dem Gefängnis befinden sich nach Behördenangaben "einige der gefährlichsten Kriminellen aus mehr als 60 Ländern". "Wir brauchen Unterstützung bei der Sicherung dieser Gefängnisse", sagte der SDC-Ko-Vorsitzende Darar.