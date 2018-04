IS-Kämpfer im Flüchtlingslager südlich von Damaskus verschanzt

Syrische Regierung und Rebellen vereinbaren Evakuierung von Jarmuk

Damaskus (AFP) - Die syrische Regierung hat sich laut staatlichen Medienberichten mit Rebellen auf die Evakuierung des palästinensischen Flüchtlingslagers Jarmuk südlich von Damaskus geeinigt. Ab Montag würden "terroristische Gruppen" aus Jarmuk in die von Rebellen kontrollierten Gebiete im Nordwesten Syriens gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur Sana am Sonntagabend. In dem Lager haben sich Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verschanzt. Namentlich nannte Sana die Gruppe nicht.

Rauch steigt im Flüchtlingslager Jarmuk auf © AFP

Stunden zuvor hatte Sana von einer Einigung zwischen Regierung und Rebellen auf die Evakuierung anderer Gebiete südlich der Hauptstadt berichtet. Oppositionelle Kämpfer und ihre Angehörigen sollten demnach aus den östlich von Jarmuk gelegenen Gebieten Jalda, Babila und Beit Sahem gebracht werden.

Die syrische Armee hatte vor anderthalb Wochen eine Offensive gestartet, um die IS-Miliz aus den südlichen Vororten von Damaskus, darunter auch Jarmuk, zu vertreiben. Zuletzt hatte die Regierung immer wieder Evakuierungen mit Aufständischen vereinbart, um anschließend in den betreffenden Gebieten die Kontrolle zu übernehmen.