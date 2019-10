UNO sieht "neues Kapitel" in Syrien-Konflikt - Experten sind skeptisch

Syrisches Verfassungskomitee nimmt in Genf seine Arbeit auf

Genf (AFP) - Nach jahrelanger Vorbereitung sind am Mittwoch in Genf erstmals die Mitglieder des Komitees zur Ausarbeitung einer neuen Verfassung für Syrien zusammengekommen. Der UN-Sondergesandte für Syrien, Geir Pedersen, sprach bei der Eröffnung von einem "historischen Moment" und einem "neuen Kapitel für Syrien". Angesichts der unterschiedlichen Erwartungen von Opposition und Regierung ist die Hoffnung auf eine rasche Einigung aber gering.

Syrisches Verfassungskomitee tritt zusammen © AFP

"Ich weiß, dass es nicht einfach ist für Sie alle, hier zusammen zu sein", sagte Pedersen zur Eröffnung der ersten Sitzung des Verfassungskomitees, das sich aus jeweils 50 Vertretern von Regierung, Opposition und Zivilgesellschaft zusammensetzt. Es ist das erste Mal seit Beginn des Bürgerkriegs 2011, dass sich Vertreter der Regierung von Baschar al-Assad und der Opposition bei direkten Gesprächen gegenübersitzen.

Der Chefunterhändler der Regierung, Ahmad Kusbari, lobte das bisherige Grundgesetz des Landes als "moderne Verfassung", schloss aber gewisse Änderungen nicht aus, um "positiven Wandel" zu erreichen. Allerdings warnte er, dass die Regierung auch während der Verhandlungen ihren Kampf gegen den "Terrorismus" fortsetzen werde, "bis wir jeden Zentimeter des wertvollen Landes unserer Nation befreit haben".

Der Chef der Oppositionsdelegation, Hadi Albahra, nannte den Zusammentritt des Verfassungskomitees "einen ersten Schritt auf einem langen Weg der Erholung". Alle wüssten, dass die 150 Menschen im Raum unterschiedliche Meinungen hätten, sagte er. "Doch nach acht schmerzhaften Jahren des Leidens in Syrien sind wir hierher gekommen, um nach Ähnlichkeiten zu suchen", sagte der Oppositionsvertreter.

Assad hat der Teilnahme an den Gesprächen erst unter dem Druck seines Verbündeten Russland zugestimmt. Nach der Eröffnungszeremonie werden 45 Delegierte mit der Ausarbeitung eines Verfassungsentwurfs beginnen. Pedersen strebt an, strittige Fragen per Konsens zu entscheiden. Wo dies nicht möglich ist, sollen Änderungen an der Verfassung nur mit Drei-Viertel-Mehrheit vorgenommen werden können.

Viele Experten schätzen die Erfolgschancen der Gespräche als gering ein. Regierung und Opposition gehen mit höchst verschiedenen Vorstellungen in die Gespräche. Während die Opposition einen komplett neuen Verfassungstext fordert, will die Regierung nur kleinere Änderungen hinnehmen. Sie verhandelt aus einer Position der Stärke heraus, nachdem sie den Großteil des Landes wieder unter ihre Kontrolle gebracht hat.

Assad habe "nichts zu verlieren", sagte der Forscher Aaron Lund von der Century Foundation. Sollten sich die Verhandlungen für ihn als "unerquicklich" erweisen, werde er sie wohl scheitern lassen. Möglicherweise werde sich Assads Regierung auf einige Anpassungen im Gesetzestext einlassen, sagte auch der Experte Sam Heller von der International Crisis Group. Sie werde aber keine "komplette Neufassung" akzeptieren.

Lund hält es für wahrscheinlich, dass Assad versuchen werde, das Verfassungskomitee als Plattform zu nutzen, "um die Beziehungen mit der internationalen Gemeinschaft zu normalisieren". Es gibt keine zeitliche Begrenzung für die Gespräche. Die Ausarbeitung einer neuen Verfassung ist ein zentraler Teil des UN-Friedensplans von Dezember 2015. Doch gab es anschließend jahrelang Streit um die Zusammensetzung des Verfassungskomitees.