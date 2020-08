Frankreichs Präsident Macron besucht verwüstete Stadt

THW und Erkundungsteam der Bundeswehr haben Arbeit in Beirut aufgenommen

Beirut (AFP) - Nach den verheerenden Explosionen im Hafen von Beirut haben Einsatzkräfte aus Deutschland ihre Arbeit in dem Katastrophengebiet aufgenommen. Ein Team von 50 Mitarbeitern des Technischen Hilfswerks (THW) aus Deutschland begann am Donnerstag ihre Mission in der libanesischen Hauptstadt, wie die Zentrale der Organisation in Bonn mitteilte. Auch eine Korvette sowie ein Flugzeug der Bundeswehr kamen am Donnerstagnachmittag in Beirut an, wie ein Bundeswehrsprecher mitteilte.

Blick auf den Hafen von Beirut © AFP

Die THW-Experten würden nun erste Einsatzstellen sondieren und die deutsche Botschaft unterstützen, teilte die Zentrale in Bonn mit. 46 Kräfte aus der Schnell-Einsatz-Einheit Bergung Ausland (Seeba) sollen den Angaben zufolge mit vier Suchhunden und präzisem Gerät in den Trümmern Verschüttete suchen. Das Seeba-Team werde von vier Kräften der International Search and Rescue (Isar Germany) unterstützt.

Auch Einsatzkräfte der Bundeswehr erreichten nach Angaben eines Sprechers am Donnerstagnachmittag Beirut. Die Korvette "Ludwigshafen am Rhein" liege nun zwölf Seemeilen vor der Stadt. Ein Erkundungsteam sei zudem gegen 14.00 Uhr in Beirut gelandet. Ein schnell verlegbares Luftrettungszentrum des Sanitätsdienstes der Bundeswehr sei in Alarmbereitschaft versetzt worden. Das mobile Lazarett könnte demnach in weniger als 96 Stunden in Beirut eingesetzt werden.

Die EU hatte bereits am Mittwoch mehr als hundert speziell ausgebildete Einsatzkräfte und medizinisches Gerät in den Libanon entsandt. Auch die US-Armee schickte am Donnerstag drei Flugzeugladungen mit Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischem Material in den Libanon.

Als erster ausländischer Staatschef reiste Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag nach Beirut. Bei einer rund 45-minütigen Visite im schwer getroffenen christlichen Stadtviertel Gemmayseh forderte eine aufgebrachte Menschenmenge die Unterstützung des Staatschefs zum Sturz der libanesischen Regierung. "Helfen Sie uns!" und "Revolution!", skandierten die Menschen. Viele riefen auch: "Das Volk will den Sturz des Regimes!"

Macron forderte Libanons Regierung zu Reformen, zum Kampf gegen Korruption und insgesamt zu einem "Systemwechsel" auf. Zugleich warb er um internationale Hilfe für das Land.

Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) forderte den Libanon angesichts der Katastrophe dazu auf, "entscheidende Reformen" anzugehen. Verhandlungen zwischen dem IWF und dem Libanon über Hilfen wegen der Finanzkrise des Landes seit Mai waren bisher nicht vorangekommen.

Zahlreiche weitere Regierungen boten ihre Hilfe an. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sicherte die Unterstützung Deutschlands zu. Die Bundesregierung stellte unter anderem eine Million Euro für Soforthilfe des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Beirut zur Verfügung. Die Libanesen "benötigen dringend Hilfe von außen", sagte DRK-Regionalleiter Ulrich Wagner der ARD.

Zwei gewaltige Explosionen hatten am späten Dienstagabend die Stadt erschüttert. Nach jüngsten Angaben der Behörden wurden dabei mindestens 137 Menschen getötet und mehr als 5000 weitere verletzt, Dutzende werden weiterhin vermisst. Bis zu 300.000 Menschen wurden obdachlos, halb Beirut ist demnach zerstört oder beschädigt. Die fieberhafte Suche nach Überlebenden in der Trümmerlandschaft ging am Donnerstag weiter. Bei den Explosionen war auch eine Mitarbeiterin der deutschen Botschaft gestorben.

Explodiert waren nach Behördenangaben 2750 Tonnen Ammoniumnitrat, das jahrelang ohne die nötigen Sicherheitsvorkehrungen in einer Lagerhalle untergebracht war. Ammoniumnitrat kann für Düngemittel oder zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden.

Die libanesische Regierung versprach eine rasche Klärung der Hintergründe der Katastrophe. Eine eingesetzte Untersuchungskommission habe "maximal vier Tage Zeit, einen detaillierten Bericht über die Verantwortlichkeiten vorzulegen".

Die Explosionen schürten die Frustration über Libanons Regierung. In Onlinenetzwerken forderten viele Menschen den Rücktritt des gesamten Kabinetts. Schon zuvor hatte es immer wieder Massenproteste gegeben. Das Land steckt in einer schweren Wirtschaftskrise, fast die Hälfte der Bevölkerung lebt in Armut. Viele Libanesen werfen den Behörden Korruption und Inkompetenz vor.

Auch bei den Aufräumarbeiten und der Aufnahme von Obdachlosen organisiert sich die Bevölkerung nun häufig selbst. "Hätten wir einen richtigen Staat, dann wäre er seit gestern auf den Straßen beim Aufräumen gewesen", sagte die freiwillige Helferin Melissa Fadlallah.