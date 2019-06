Blutige Vorfälle erschüttern Region Amhara - Internet landesweit außer Betrieb

TV-Bericht: Mutmaßlicher Putsch-General in Äthiopien erschossen

Addis Abeba (AFP) - Nach mehreren tödlichen Angriffen auf führende Vertreter der äthiopischen Sicherheitskräfte ist der mutmaßliche Urheber laut einem Fernsehbericht am Montag erschossen worden. General Asaminew Tsige, der sich "seit dem fehlgeschlagenen Putsch vom Wochenende" in der Region Amhara "auf der Flucht" befunden habe, sei in der Stadt Bahir Dar im Nordwesten Äthiopiens erschossen worden, berichtete der regierungsnahe Sender EBC. Asaminew war der Sicherheitschef der autonomen Region Amhara.

Abiy bei einer TV-Ansprache am Sonntag © AFP

Der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed hatte Asaminew als Hauptverdächtigen des "Putschversuchs" bezeichnet. Am Samstag waren der Regionalpräsident von Amhara, der Generalstaatsanwalt und der äthiopische Generalstabschef Seare Mekonnen bei verschiedenen Anschlägen tödlich verletzt worden.

Das Internet war in Äthiopien am Montag den dritten Tag in Folge landesweit außer Betrieb. Schon in der vergangenen Woche gab es erhebliche Internet-Störungen, für die keine Begründung geliefert wurde.

Asaminew war im vergangenen Jahr im Rahmen einer Amnestie-Regelung nach fast zehn Jahren aus dem Gefängnis entlassen worden. Die Inhaftierung erfolgte wegen eines geplanten Putsches im Jahr 2009. Kürzlich tauchte ein Facebook-Video auf, in dem Asaminew Zivilisten dazu aufrief, sich zu bewaffnen. Er propagierte Besitzansprüche Amharas auf die benachbarte Region Tigray.