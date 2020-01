TV-Debatte der Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten

Washington (AFP) - Drei Wochen vor Beginn der Vorwahlen treten einige der wichtigsten Präsidentschaftsbewerber der US-Demokraten am Dienstag (20.00 Uhr Ortszeit; Mittwoch 03.00 Uhr MEZ) in einer weiteren TV-Debatte gegeneinander an. An der siebten Fernsehdebatte nehmen nur sechs der zwölf verbleibenden Kandidaten teil: Ex-Vizepräsident Joe Biden, die Senatoren Bernie Sanders, Elizabeth Warren und Amy Klobuchar, der frühere Bürgermeister Pete Buttigieg sowie der Milliardär Tom Steyer.

Biden (l.) und Sanders bei TV-Debatte im Dezember © AFP

Ausgewählt werden die Teilnehmer anhand von Umfragewerten und der Zahl der Spender. Die Vorwahlen der Demokraten zur Bestimmung des Herausforderers von Präsident Donald Trump beginnen am 3. Februar im Bundesstaat Iowa. Die Oppositionspartei hofft, Trump bei der Präsidentschaftswahl im November nach nur einer Amtszeit aus dem Weißen Haus drängen zu können.