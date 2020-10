TV-Duell zwischen Vize-Präsidentschaftskandidaten Harris und Pence

Salt Lake City (AFP) - Rund vier Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl treten die Vize-Kandidaten Mike Pence und Kamala Harris am Mittwochabend (19.00 Uhr Ortszeit; 03.00 Uhr MESZ) in einem Fernsehduell gegeneinander an. Bei der TV-Debatte in Salt Lake City im Bundesstaat Utah werden der republikanische Vizepräsident und die demokratische Senatorin nach der Corona-Infektion von Präsident Donald Trump durch Plexiglas getrennt sein.

Vize-Kandidaten Pence und Harris © AFP

Das Duell der Vize-Kandidaten wird in diesem Jahr mit besonderer Spannung erwartet. Nicht nur hatten Trump und sein Herausforderer Joe Biden sich vergangene Woche eine chaotische Fernsehdebatte geliefert. Wegen des hohen Alters von Trump (74 Jahre) und Biden (77 Jahre) dürfte dem künftigen Vizepräsidenten oder der künftigen Vizepräsidentin eine besondere Rolle zukommen. Sie würden die Amtsgeschäfte übernehmen, sollte der Präsident schwer erkranken oder im Amt versterben.