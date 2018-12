Fahndung in Frankreich und Deutschland - Mann soll "Allahu Akbar" gerufen haben

Täter nach Anschlag auf Straßburger Weihnachtsmarkt weiter auf der Flucht

Straßburg (AFP) - Einen Tag nach dem Anschlag in Straßburg mit drei Toten und zwölf Verletzten ist der Täter weiter auf der Flucht. Französische und deutsche Ermittler fahndeten am Mittwoch unter Hochdruck nach dem mutmaßlichen Islamisten, der auch in Deutschland bereits im Gefängnis saß. Der Angreifer rief nach Angaben von Zeugen "Allahu Akbar" (Gott ist groß), wie die Staatsanwaltschaft erklärte. Die französische Regierung rief die höchste Terrorwarnstufe aus.

Polizeieinsatz auf Weihnachtsmarkt © AFP

"Der Terrorismus hat erneut auf unserem Staatsgebiet zugeschlagen", sagte Staatsanwalt Rémy Heitz in Straßburg. Der 29-jährige Verdächtige namens Chérif C. hat nach seinen Angaben ein langes Vorstrafenregister: Er wurde demnach 27 Mal in Frankreich, Deutschland und der Schweiz verurteilt, überwiegend wegen Diebstahls und Raubs.

In Frankreich beteiligten sich nach Angaben des Innenministeriums mehr als 700 Sicherheitskräfte an der Fahndung nach dem gebürtigen Straßburger. Sie schließen nicht aus, dass er nach Deutschland gelangt sein könnte. Die Bundespolizei fahndete deshalb "mit verstärkten Kräften" im deutsch-französischen Grenzgebiet.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft eröffnete Chérif C. am Dienstagabend gegen 19.50 Uhr mit einer automatischen Pistole das Feuer nahe dem Straßburger Münster, wo auch in diesem Jahr der Weihnachtsmarkt stattfindet. Er sei dann durch die Fußgängerzone gelaufen und habe Menschen beschossen und mit einem Messer angegriffen.

Zwei Menschen, unter ihnen ein thailändischer Tourist, wurden nach Behördenangaben getötet, ein drittes Opfer wurde später für hirntot erklärt. Zwölf Menschen wurden verletzt. Sechs von ihnen schwebten am Mittwoch weiter in Lebensgefahr. Deutsche sind nach offiziellen Angaben aus Berlin nicht unter den Opfern.

Soldaten eröffneten später das Feuer auf den Täter, wie Innenminister Christophe Castaner sagte. Sie verletzten ihn am Arm, konnten ihn aber nicht stoppen. Der Angreifer floh schließlich mit einem Taxi aus der Altstadt in Richtung des Wohnviertels Neudorf, wo sich seine Spur verlor.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zeigte sich "tief erschüttert" von dem tödlichen Angriff. "Wir trauern um die Menschen, die so jäh aus dem Leben gerissen wurden, und sind mit unseren Gedanken bei den Verletzten und den Angehörigen der Opfer", schrieb Merkel am Mittwoch in einem Kondolenztelegramm an Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sprach den Franzosen sein Beileid aus.

Chérif C. wurde nach Angaben der Staatsanwaltschaft vom französischen Inlandsgeheimdienst DGSI überwacht und wegen seiner Radikalisierung als Gefährder geführt. Bisher habe es aber keine Erkenntnisse über eine bevorstehende islamistische Tat gegeben, hieß es aus dem Innenministerium. Nach Angaben der "Bild"-Zeitung ist Chérif C. Franzose mit algerischen Wurzeln.

Eigentlich sollte der Mann am Morgen vor der Tat festgenommen werden. Der Einsatz habe im Zusammenhang mit "einer versuchten Tötung" bei einem Raubüberfall gestanden, sagte Innenstaatsekretär Laurent Nuñez. Dabei fanden die Ermittler nach Angaben der Staatsanwaltschaft auch Waffen in der Wohnung des Verdächtigen: eine Granate, Munition und vier Messer.

Nach Angaben des Innenministeriums von Baden-Württemberg war der Verdächtige auch in Deutschland aktenkundig: 2016 war er wegen zweifachen Einbruchdiebstahls zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Ein Jahr später wurde er nach Frankreich abgeschoben. Als Gefährder wurde er aber anders als im Nachbarland nicht geführt.

Die französische Regierung rief nach dem Anschlag in Straßburg die höchste Terrorwarnstufe aus. Auf allen Weihnachtsmärkten und an Grenzen wurden die Sicherheitskontrollen verschärft. Mit Blick auf die Protestbewegung der "Gelbwesten" rief ein Regierungssprecher alle im Land zur "Ruhe und Zurückhaltung" auf.

Konservative und Rechtspopulisten forderten Präsident Macron erneut zu einem schärferen Vorgehen gegen Gefährder auf. Frankreich war in den vergangenen Jahren wiederholt Ziel islamistischer Anschläge geworden. Seit Anfang 2015 wurden dabei mehr als 240 Menschen getötet.

In Frankreich wurde am Mittwoch der Opfer gedacht. Am Straßburger Münster läutete am Mittag zehn Minuten lang die Totenglocke, im Plenarsaal des Europaparlaments und in der Pariser Nationalversammlung hielten die Abgeordneten Schweigeminuten ab. Der Straßburger Weihnachtsmarkt bleibt auch am Donnerstag geschlossen, Kindergärten und Schulen sollen aber wieder öffnen.