Taiwan stimmt über Homoehe ab

Taipeh (AFP) - In Taiwan können die Wähler am Samstag (ab 01.00 Uhr MEZ) über die Homoehe abstimmen. In einem zeitgleich mit Kommunalwahlen organisierten Referendum wird über mehrere Vorlagen verschiedener Aktivistengruppen abgestimmt. Konservative Gruppen wollen mit drei zur Abstimmung stehenden Vorlagen unter anderem erreichen, dass die Ehe rechtlich als zwischen Mann und Frau definiert und ein separates Gesetz für gleichgeschlechtliche Partnerschaften erlassen wird. Schwulen- und Lesbengruppen haben zwei eigene Vorlagen eingebracht, mit denen die Homoehe erreicht werden soll.

Referendum zur Homoehe in Taiwan © AFP

Taiwans oberstes Gericht hatte im Mai 2017 die Homoehe legalisiert - Taiwan war damit das erste Land in Asien. Das Gesetz sollte binnen zwei Jahren in Kraft gesetzt werden. Doch hat die Regierung unter dem Druck konservativer Aktivisten bislang nur wenig Fortschritte in diese Richtung gemacht. Sollten mehr als 25 Prozent der Wähler bei dem Referendum mit Ja stimmen und die Ja-Stimmen gegenüber den Nein-Stimmen überwiegen, muss die Regierung ein entsprechendes Gesetz ausarbeiten.