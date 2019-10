Nach Scheitern von Friedensgesprächen zwischen USA und Taliban

Taliban: Innerafghanische Gespräche finden Ende Oktober in China statt

Kabul (AFP) - China hat die radikalislamische Taliban-Miliz nach deren Angaben zu innerafghanischen Gesprächen in Peking eingeladen. Taliban-Ko-Gründer Mullah Abdul Ghani Baradar habe sich in Doha mit chinesischen Diplomaten getroffen und im Vorfeld des Dialogs Lösungen für den Konflikt in Afghanistan diskutiert, schrieb Taliban-Sprecher Suhail Schaheen am Mittwoch im Kurzbotschaftendienst Twitter.

Afghanischer Soldat in der Provinz Herat © AFP

Die Gespräche in Peking seien für den 29. und 30. Oktober angesetzt, sagte Schaheen der Nachrichtenagentur AFP. Die Gespräche seien unabhängig von den zum Erliegen gekommenen Friedensverhandlungen zwischen den Taliban und den USA, sagte er weiter.

US-Präsident Donald Trump hatte die Gespräche mit den Taliban wegen anhaltender Gewalt in Afghanistan im September für beendet erklärt. In den Gesprächen war es um die Bedingungen eines US-Truppenabzugs aus Afghanistan gegangen. Eine Vereinbarung zwischen den USA und den Taliban galt bislang als Voraussetzung für Verhandlungen zwischen der afghanischen Regierung und den Taliban zur Beilegung des langjährigen Konflikts.

Die Taliban lehnen direkte Gespräche mit der Regierung von Präsident Aschraf Ghani ab. Sollten Regierungsvertreter an den Gesprächen in Peking teilnehmen, würden sie dies nur als "Privatpersonen" tun, schrieb Schaheen bei Twitter. Die Regierung in Kabul äußerte sich zunächst nicht zu den Angaben.

Die Regierung in Peking bestätigte die geplanten Gespräche zunächst nicht. Eine Sprecherin des Außenministeriums sagte jedoch, die Volksrepublik sei bereit, bei der Lösung des Konflikts in Afghanistan "unter Berücksichtigung der Bedürfnisse aller Konfliktparteien" zu "unterstützen und zu helfen".

Ein Sprecher des früheren Präsidenten Hamid Karsai sagte der Nachrichtenagentur AFP, Karsai sei bereit, an dem Dialog teilzunehmen, es gebe jedoch noch keine endgültige Teilnehmerliste.

Die USA und die EU riefen die afghanischen Konfliktparteien derweil in einer gemeinsamen Erklärung zu "sofortigen und notwendigen Schritten zur Reduzierung der Gewalt und ziviler Opfer" auf. Ghanis Regierung forderten sie auf, formelle innerafghanische Gespräche unter Einbeziehung der Taliban einzuleiten.

Taliban-Vertreter haben schon häufiger China besucht. Die Volksrepublik hat eine 76 Kilometer lange Grenze mit Afghanistan.