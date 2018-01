Eine Deutsche unter den Todesopfern

Taliban suchten bei Hotel-Angriff in Kabul offenbar gezielt nach Ausländern

Berlin (AFP) - Bei ihrem Angriff auf ein Luxushotel in Kabul haben die Taliban-Kämpfer offenbar gezielt Ausländer ins Visier genommen. Die Angreifer seien von Hotelzimmer zu Hotelzimmer gegangen und hätten nach Ausländern gesucht, berichteten Überlebende und Sicherheitsvertreter am Montag. Bei dem Angriff in der Nacht zu Sonntag waren mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Auswärtige Amt bestätigte, dass eines der Todesopfer aus Deutschland stammte.

Das Hotel Intercontinental in Kabul © AFP

Aus dem Auswärtigen Amt hieß es, bei dem deutschen Todesopfer handele sich um eine Frau. Zu deutschen Verletzten lägen keine Informationen vor. Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) verurteilte den Angriff. Er sprach in Berlin von einer "feigen und widerwärtigen Attacke". De Maizière kündigte an, Deutschland und die internationale Gemeinschaft würden Afghanistan weiter beim Kampf gegen "radikale Kräfte" unterstützen.

Aufständische hatten das Hotel Intercontinental in der afghanischen Hauptstadt am Samstagabend angegriffen, bewaffnet mit Kalaschnikows und Sprengstoffgürteln. Der Angriff dauerte mehr als zwölf Stunden. Die Gäste versuchten sich zu verstecken, während die Angreifer um sich schossen und Teile des sechsstöckigen Gebäudes in Brand setzten. Einige Menschen seilten sich an Bettlaken von Balkonen ab, um zu entkommen.

"Sie wollten nicht die Afghanen töten", sagte ein Sicherheitsvertreter der Nachrichtenagentur AFP. "Die Waffen und Kugeln waren für die Ausländer." Ein 20-jähriger Hotelangestellter berichtete AFP vom Krankenhausbett aus: "Sie sagten, 'Tötet die Ausländer!'" Er habe sich in einem Zimmer im fünften Stock versteckt und gehört, wie die Bewaffneten von Zimmer zu Zimmer gegangen seien, die Türen aufbrachen und Menschen töteten. Einige Augenzeugen berichteten, sie hätten gesehen, wie die Taliban-Kämpfer Gäste köpften.

Während das afghanische Gesundheitsministerium von 22 Toten sprach, gab das Innenministerium in Kabul die Zahl der Toten mit 19 an, darunter 14 Ausländer. Darunter sollen neben der Deutschen sieben Ukrainer und zwei Venezolaner sein. Bei dem zwölfstündigen Gefecht seien mit Unterstützung norwegischer Soldaten zudem alle sechs Angreifer getötet worden. Zu der Attacke bekannten sich die islamistischen Taliban.

Der Angriff dauerte bis Sonntag. Zeugen berichteten, der Sicherheitsdienst des Hotels sei mit Beginn des Angriffs geflüchtet. Die Polizei ermittelt noch, wie die Angreifer in das Hotel gelangen konnten, dessen Sicherung vor drei Wochen eine private Firma übernommen hatte. Es sei zu früh zu sagen, ob die Kämpfer Hilfe von innen hatten, sagte ein Sprecher des Innenministeriums.

Die Attacke folgte Sicherheitswarnungen, die von einem Aufenthalt in Hotels und anderen von Ausländern frequentierten Orten in Kabul abrieten. Die Sicherheitsmaßnahmen in Afghanistans Hauptstadt waren in letzter Zeit wegen einer Reihe von Anschlägen durch die Taliban und die Extremisten-Miliz Islamischer Staat (IS) verstärkt worden.

Das Auswärtige Amt in Berlin aktualisierte nach dem Anschlag seine Reisewarnung für Afghanistan. Wer dorthin reise, müsse sich "der Gefährdung durch terroristisch oder kriminell motivierte Gewaltakte" bewusst sein, heißt es in den Hinweisen vom Montag.