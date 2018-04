Tarifrunde für Bund und Kommunen wird fortgesetzt

Potsdam (AFP) - Nach bundesweiten Warnstreiks werden die Verhandlungen für die knapp 2,3 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen am Sonntag (14.00 Uhr) in Potsdam in dritter Runde fortgesetzt. Verdi und der Beamtenbund fordern sechs Prozent, mindestens jedoch monatlich 200 Euro mehr Gehalt. An den Arbeitskämpfen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben etwa 200.000 Mitglieder.

Wegen Warnstreiks wurden hunderte Flüge annulliert, 90.000 Passagiere waren betroffen. Nach Angaben der kommunalen Arbeitgeber soll bis Dienstag ein Arbeitgeberangebot vorgelegt werden, wenn eine Annäherung nicht auf andere Weise gelingt.